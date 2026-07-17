В Кузбассе за неделю подорожали все марки бензина и дизельное топливо

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе зафиксировано очередное изменение стоимости автомобильного топлива на АЗС. Это следует из свежего еженедельного отчета Кемеровостата.

Подорожали абсолютно все марки бензина, а также дизель. Самый заметный скачок цены продемонстрировало премиальное топливо марки АИ-98 и выше - за неделю оно прибавило сразу 2,61 рубля и теперь стоит в среднем 97,5 рубля за литр (неделей ранее цена составляла 94,89 рубля).

Остальные марки топлива подорожали менее существенно. Литр дизельного топлива в среднем обойдется кузбасским автомобилистам в 86,64 рубля (рост на 1,32 рубля по сравнению с предыдущей неделей). Популярный бензин марки АИ-92 поднялся в цене до 65,08 рубля за литр, а марка АИ-95 теперь стоит в среднем 71,62 рубля за литр.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил главам территорий обеспечить селян горючим, а еще в Кузбассе резко подорожал картофель и заметно подешевели огурцы.