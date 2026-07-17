В четырех городах Кузбасса временно отключат телевещание и радио на неделе

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителей четырех крупных городов Кузбасса предупредили о временных перебоях в трансляции телевизионных и радиопрограмм. Об этом сообщили в РТРС.

С 20 по 23 июля на оборудовании пройдут плановые профилактические работы. Отключения затронут Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк и Междуреченск.

Профилактика начнется в понедельник, 20 июля, в Киселевске, где с 09.00 до 18.00 не будут работать пакеты программ «РТРС-1», «РТРС-2», а также «Радио России» и «Наше Радио». Во вторник, 21 июля, в это же время вещание пакетов «РТРС-1» и «РТРС-2» прервется в Прокопьевске, а в Новокузнецке ночью (с 00.30 до 06.30) временно отключат телеканал ТВН. В среду, 22 июля, дневные отключения пакетов цифровых каналов и «Радио России» ждут Междуреченск. Завершатся работы в четверг, 23 июля, в Новокузнецке - здесь с 09.00 до 18.00 не будут работать основные пакеты ТВ и популярные радиостанции, включая «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио Вера».

Специалисты РТРС напоминают, что при плохой погоде некоторые работы могут перенести на другое время.

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