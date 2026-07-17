Дома кузбасских ветеранов СВО оборудуют системой «Умный дом» и специальной мебелью

Фото: пресс-служба АПК.

Специалисты кузбасского филиала фонда «Защитники Отечества» активно занимаются обустройством домашнего быта для ветеранов специальной военной операции, которые получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что долг региона обеспечить героям максимально комфортное возвращение к мирной жизни. Для этого в области выстраивают комплексную систему: помогают с учебой, работой, а также делают их дома безопасными и удобными.

На этой неделе квартиры и дома бойцов адаптировали в Березовском, Топкинском, Междуреченском и Новокузнецком округах.

Для каждого ветерана подбирается индивидуальное решение. Например, Владимиру Лазареву из Березовского смонтировали систему «Умный дом», установили адаптированную кухню и ванную. Теперь боец планирует обустроить рабочий кабинет и сдать на права. Его земляку Олегу Латыпову, награжденному медалью «За отвагу», фонд помог получить спортивный протез и подготовиться к поступлению в КемГУ. В Топках Никите Никитченко не только автоматизировали жилье, но и отремонтировали крышу дома. Новокузнечанам Сергею Бабаеву и Сергею Литвиненко передали роботы-пылесосы, обустроили рабочие места и выдали современные протезы. При поддержке фонда Сергей Литвиненко также прошел реабилитацию в Москве, а Сергей Бабаев теперь успешно выступает в следж-хоккее. В Междуреченске систему «Умный дом» получил гвардии рядовой Владислав Евстигнеев.

Всего программа адаптации включает 86 различных средств реабилитации от подъемников и функциональных кроватей до датчиков протечки. Подать заявку на участие в программе ветераны могут у своих социальных координаторов или по телефону фонда: 8(3843)78-08-09.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил главам территорий обеспечить селян горючим, а еще в Кузбассе резко подорожал картофель и заметно подешевели огурцы.