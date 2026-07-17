В Сибири подростку потребовалась помощь спасателей из-за бьюти-гаджета

Фото: Муниципальная аварийно-спасательная служба.

В Новосибирске спасателям пришлось провести ювелирную операцию, чтобы выручить из беды 12-летнего школьника. Об этом сообщил «Горсайт».

Необычный вызов поступил из травмпункта Советского района города: любопытный подросток приложил к лицу работавшую электрическую машинку для стрижки ногтей, и ее механизм намертво зажал нежную кожу губы.

Освобождение мальчика длилось почти час. Спасатели действовали с предельной аккуратностью, стараясь разобрать прибор так, чтобы минимизировать повреждения тканей и не оставить на лице ребенка шрамов. Несмотря на сильную боль, школьник проявил удивительную стойкость, сохранял самообладание и даже умудрялся шутить во время процедуры.

Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы выразили искреннее восхищение мужеством и выдержкой юного сибиряка.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил главам территорий обеспечить селян горючим, а еще в Кузбассе резко подорожал картофель и заметно подешевели огурцы.