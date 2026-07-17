Кузбасские школьники улучшили свои результаты на ЕГЭ в президентские дни

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кузбассе стали известны результаты пересдачи Единого государственного экзамена в специальные президентские дни. Об этом сообщила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Попытка улучшить свои показатели принесла региону еще пять стобалльных результатов. Всего же за эту экзаменационную кампанию с учетом всех периодов 99 кузбасских выпускников набрали наивысший балл 108 раз.

Настоящий прорыв совершили Полина Дулева из Новокузнецка и Юлия Суханова из Кемерова: обе девочки сначала получили за экзамен по литературе по 68 баллов, но на пересдаче смогли доказать свои абсолютные знания и набрали заветную сотню. Выпускница из Междуреченска Дарья Давыдова улучшила свой результат по физике с 88 до 100 баллов, а Рахмонали Махмудов из Новокузнецка пересдал химию с 82 баллов на максимум. Кемеровчанин Дмитрий Иванов стал первым в истории своей школы стобалльником по информатике, улучшив первоначальные 95 баллов до 100.

Еще 66 одиннадцатиклассников сдали предметы на высокие баллы - от 80 до 99.

Министр поздравила ребят с успехом и восхитилась их смелостью, ведь ради второй попытки им пришлось аннулировать свои прежние вполне достойные результаты.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил главам территорий обеспечить селян горючим, а еще в Кузбассе резко подорожал картофель и заметно подешевели огурцы.