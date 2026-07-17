В Кузбассе ищут ушедшую в лес пенсионерку с черным ведром

Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Кузбасс.

В Мариинском муниципальном округе спасатели и добровольцы разыскивают Любовь Ивановну Пригуменко (Гришневу), которая пропала в лесу.

Как сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт», 15 июля женщина ушла из деревни Мальковка в лесной массив и домой так и не вернулась. Заявка на поиск поступила на следующий день, и с тех пор операция не останавливается ни на минуту. Поисковики уже прочесали почти 120 километров лесного массива, задействовав беспилотник с тепловизором и кинологов, однако результатов пока нет.

Приметы пропавшей: рост 164 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы. Была одета в зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и белый платок, с собой у нее было черное ведро.

Поисковикам срочно требуются люди для прочесывания леса. Также необходима помощь снаряжением: нужны квадроциклы, дождевики, батарейки АА, питьевая вода и спальники.

Если вы готовы помочь, позвоните на бесплатную круглосуточную горячую линию отряда: 8-800-700-54-52.

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