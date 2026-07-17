В Кузбассе заработала горячая линия по вопросам зачисления в 10-й класс

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство образования Кузбасса напомнило родителям и выпускникам девятых классов правила перехода на следующую ступень обучения.

После получения аттестата об основном общем образовании каждый подросток имеет право продолжить учебу в школе либо выбрать колледж или техникум. Если выбор пал на 10-й класс, родителям необходимо подготовить пакет документов. В него входят заявление, оригинал аттестата за девятый класс, копии паспортов родителя и ребенка, копия свидетельства о рождении, документ о регистрации по месту жительства на закрепленной за школой территории, а также документы, подтверждающие льготы на первоочередной прием (при наличии).

По всем спорным вопросам и правилам приема кузбассовцы могут обратиться на единую горячую линию министерства по телефону: +7(800)250-44-05.

Ранее мы писали, что в Кузбассе резко подорожал картофель и заметно подешевели огурцы, а еще кузбасские школьники улучшили свои результаты на ЕГЭ в президентские дни.