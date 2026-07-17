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НовостиПроисшествия17 июля 2026 13:22

В Кузбассе под колесами рабочего грузовика погибла сотрудница предприятия

На кузбасском разрезе вахтовый КамАЗ насмерть сбил женщину-инженера
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: Инспекция труда Кузбасса.

Фото: Инспекция труда Кузбасса.

На технологической дороге кузбасского разреза произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональной Инспекции труда.

14 июля водитель вахтового автомобиля КамАЗ совершил наезд на ведущего инженера автотранспортной службы. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии еще до приезда медиков.

Надзорный орган уже начал официальное расследование этого трагического случая. Кроме того, на предприятии организовали внеплановую проверку соблюдения правил охраны труда, так как за первое полугодие 2026 года на производстве зафиксировали еще два несчастных случая.

Ранее мы писали, что в Кузбассе резко подорожал картофель и заметно подешевели огурцы, а еще кузбасские школьники улучшили свои результаты на ЕГЭ в президентские дни.