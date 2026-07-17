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НовостиПроисшествия17 июля 2026 13:49

На кемеровском заводе насмерть разбился подсобный рабочий

В Кемерове при падении с высоты погиб сотрудник подрядной организации
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове на территории одного из предприятий произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщили в Инспекции труда Кузбасса.

Во время проведения капитального ремонта градирни упал с 20-метровой высоты подсобный рабочий. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщил заместитель руководителя Инспекции труда Кузбасса Валерий Бучнев, ведомство уже приступило к тщательному расследованию трагедии. Специальная комиссия детально изучит все обстоятельства случившегося, чтобы установить вину работодателя в нарушении правил безопасности.

По предварительным данным, в момент происшествия погибший сотрудник вообще не был официально допущен к проведению этих высотных работ.

Ранее мы писали, что в Кузбассе резко подорожал картофель и заметно подешевели огурцы, а еще кузбасские школьники улучшили свои результаты на ЕГЭ в президентские дни.