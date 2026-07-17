На кемеровском заводе насмерть разбился подсобный рабочий

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове на территории одного из предприятий произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщили в Инспекции труда Кузбасса.

Во время проведения капитального ремонта градирни упал с 20-метровой высоты подсобный рабочий. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщил заместитель руководителя Инспекции труда Кузбасса Валерий Бучнев, ведомство уже приступило к тщательному расследованию трагедии. Специальная комиссия детально изучит все обстоятельства случившегося, чтобы установить вину работодателя в нарушении правил безопасности.

По предварительным данным, в момент происшествия погибший сотрудник вообще не был официально допущен к проведению этих высотных работ.

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