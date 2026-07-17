Погода в Кузбассе 18 июля 2026 года: ливни, грозы и похолодание

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В Кузбассе 18 июля 2026 года погода будет неустойчивой. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и понижение температуры. При этом уровень пожарной опасности в регионе снизится до минимального.

Ночью по области ожидается +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22 градусов, местами до +27 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.

Ночью ожидается облачная погода, днем - облачно с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем в отдельных районах также прогнозируются кратковременные дожди и грозы, при грозах местами сильные дожди.

Погода в Кемерове 18 июля 2026 года

В областной столице ночью температура составит +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Погода в Новокузнецке 18 июля 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается +16...+17 градусов, днем воздух прогреется до +25...+26 градусов. По прогнозу, день будет дождливым - ожидаются грозы, ночью возможна легкая морось. Ветер преимущественно юго-западный, 2-4 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Пожароопасность в регионе снизилась

По данным синоптиков, показатель горимости 18 июля 2026 года составит первый класс, что свидетельствует о низкой вероятности возникновения природных пожаров.

Однако во время гроз специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности, избегать открытых пространств и не укрываться под одиноко стоящими деревьями.

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