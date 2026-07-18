Кому жарко, а кому дует: аналитики рассказали о «климатических» войнах в кабинетах Кемерова

Фото: архив "КП". Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Летняя жара обострила климатические споры в кемеровских компаниях. Согласно опросу аналитиков сервиса SuperJob, почти четверть местных офисных сотрудников (24%) регулярно конфликтует с коллегами из-за работы кондиционера.

Примечательно, что женщины отстаивают комфортную температуру активнее мужчин - 28% против 20%. Также разногласия чаще возникают среди сотрудников старше 45 лет и специалистов с высшим образованием.

В то же время более половины опрошенных кемеровчан (52%) уверяют, что им всегда удается найти компромисс и договориться о прохладе в кабинете. А вот 17% респондентов эти споры вообще не грозят, поскольку в их рабочих кабинетах охлаждающей техники просто нет.

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