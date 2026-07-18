Увеличил мощность в пять раз: в Кузбассе задержали продавца нелегального оружия

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мариинске задержали 30-летнего местного жителя, который самостоятельно превратил обычную пневматическую винтовку в опасное стрелковое оружие. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

Мужчина модифицировал конструкцию оружия, повысив его дульную энергию более чем в пять раз - до 15,99 джоулей. После этого «апгрейда» кузбассовец продал винтовку за 14 тысяч рублей.

Экспертиза подтвердила, что теперь оружие превышает все разрешенные законом нормы. В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела за незаконное изготовление и сбыт оружия, ему грозит серьезный срок.

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