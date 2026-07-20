Суд в Кузбассе аннулировал медицинское свидетельство о рождении

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Рудничный районный суд Прокопьевска удовлетворил иск Кузбасской областной детской больницы имени Ю.А. Атаманова об аннулировании актовой записи о рождении ребенка. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Поводом стала досадная техническая ошибка: январе 2026 года в больнице в результате экстренного кесарева сечения на 25-й неделе родился недоношенный малыш весом 490 граммов. К сожалению, на шестые сутки жизни ребенок скончался.

Как пояснили представители больницы в суде, по закону медицинское свидетельство о рождении выдается, только если ребенок прожил более 168 часов (семи полных суток). Однако сотрудник ошибочно оформил электронный документ, который тут же ушел в личный кабинет матери на «Госуслугах».

Несмотря на просьбы врачей исправить ошибку, женщина успела оформить официальное свидетельство в ЗАГСе. Суд встал на сторону медиков и признал запись о рождении недействительной.

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