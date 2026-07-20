Кузбассовец помог обмануть пенсионеров на 28 миллионов рублей

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове перед судом предстанет 24-летний местный житель, который работал курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

От действий банды пострадали восемь пенсионеров из Кузбасса, Новосибирска и Подмосковья. Общая сумма ущерба превысила 28 миллионов рублей.

Преступники действовали по стандартной схеме: пугали стариков угрозой их сбережениям или обвинениями в «финансировании терроризма». Жертвы отдавали последнее: так, 71-летняя москвичка продала квартиру и передала курьеру почти 11 миллионов рублей, а пенсионер из Новосибирска отдал золотые слитки на 12,7 миллиона рублей.

Подсудимый забирал деньги по адресам или через таксистов, оставляя себе процент. Сейчас парень находится в СИЗО, ему грозит до 10 лет лишения срока.

Ранее мы писали, что в Кузбассе организуют практикумы по оказанию первой помощи, а еще после непогоды в Новокузнецке частные дома остались без света.