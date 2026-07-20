Синоптики рассказали, какой будет погода в конце июля в Кузбассе

В конце июля в Кузбассе ожидается жаркая погода. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Третья декада июля в Кузбассе ожидается по температурам выше климатических норм. Об этом «КП-Кемерово» сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

На этой неделе, по данным метеорологов, в ночные часы температура будет в пределах +13... +18 градусов, днем +22... +27 градусов. Практически ежедневно есть вероятность осадков. Также возможны туманы.

Напомним, что в июне температура оказалась выше климатической нормы на 3-4 градуса.

Ранее мы писали, что в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.