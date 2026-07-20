В Кузбасс везут более 100 цистерн с топливом для борьбы с дефицитом на заправках

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил главам муниципалитетов взять под постоянный контроль ситуацию на местных автозаправочных станциях. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Руководители территорий обязаны мониторить цены и наличие горючего, а обо всех перебоях, гигантских очередях или случаях завышения стоимости оперативно докладывать в региональный штаб для принятия срочных мер.

По итогам аппаратного совещания, ситуация на топливном рынке уже начала меняться к лучшему по сравнению с выходными: горючее появляется на все большем числе заправок, а очереди постепенно сокращаются.

Сейчас к местам выгрузки в Кузбассе подходят более 100 цистерн с дизельным топливом, а также бензином марок АИ-95 и АИ-92. Чтобы быстрее решить проблему, власти договорились о снабжении независимых АЗС, которые раньше работали с другими поставщиками.

Несмотря на первые позитивные сдвиги, контроль на муниципальном уровне ослаблять не планируют.

Ранее мы писали, что в Кузбассе организуют практикумы по оказанию первой помощи, а еще после непогоды в Новокузнецке частные дома остались без света.