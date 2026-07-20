В Кузбассе оштрафовали управленцев на миллион рублей за неделю

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Госжилинспекция Кузбасса отчиталась о результатах проверок жилого фонда за период с 13 по 17 июня. Инспекторы обследовали 453 многоквартирных дома и обнаружили 75 различных нарушений.

По итогам рейдов составлено 22 административных протокола, а общая сумма выписанных штрафов превысила один миллион рублей.

Кроме проверок «в полях», ведомство занималось и лицензированием: 45 управляющих компаний получили одобрение на изменения в реестре, а двоим заявителям было отказано.

В пресс-службе ГЖИ Кузбасса отметили, что с начала года в работе местных управляющих компаний было выявлено уже более 2 200 нарушений - работа по контролю за качеством жизни горожан продолжается в ежедневном режиме.

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