Угольная отрасль остается главным работодателем Кузбасса

Фото: архив "КП". Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добыча полезных ископаемых остается ключевой сферой занятости и главным мотором экономики Кузбасса. Об этом свидетельствуют данные Кемеровостата.

По данным за первый квартал 2026 года, в этой отрасли трудятся более 89,7 тысячи человек, причем подавляющее большинство из них - свыше 81,4 тысячи - заняты именно в угольном секторе. На втором месте по численности работников оказалось образование: в кузбасских школах, детских садах и вузах работают 75,5 тысячи специалистов. Замыкают тройку лидеров сфера медицины и социальных услуг (почти 73,9 тысячи человек), а также торговля и авторемонт (около 73 тысяч).

Реже всего жители региона выбирают сельское, лесное хозяйство и рыболовство - в этих направлениях заняты лишь 9,5 тысячи человек.

Всего же в экономике Кузбасса на начало года задействовано 732,4 тысячи жителей.

Ранее мы писали, что Илья Середюк поручил усилить контроль за поставками бензина в Кузбассе, а еще синоптик из Новокузнецка назвала лето 2026 года самым необычным за 5 лет.