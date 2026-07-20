Мошенничество на 2 миллиона: жителя соседнего региона арестовали в Кузбассе

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Таштагольский городской суд отправил в СИЗО жителя Новосибирской области, которого подозревают в крупном мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По версии следствия, преступная группа убедила жительницу поселка Мундыбаш продать свою квартиру. Женщине пообещали, что сделка будет лишь формальностью и сразу после получения денег жилье ей «вернут обратно». После продажи квартиры злоумышленники просто исчезли с деньгами, оставив женщину на улице. Ущерб составил более два миллионов рублей.

Подозреваемый долго скрывался и находился в розыске, однако после задержания суд принял решение оставить его под стражей почти на два месяца, пока идет следствие.

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