В Кузбасс в сентябре привезут 37 новых экологичных автобусов ЛиАЗ

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В сентябре автопарк Кузбасса пополнят 37 новых автобусов марки «ЛиАЗ». Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Глава региона отметил, что благодаря грамотно проведенным конкурсным процедурам властям удалось существенно сэкономить бюджетные средства: цена за одну машину снизилась до 12 миллионов рублей, хотя на рынке стоимость подобной техники доходит до 18 миллионов.

На сэкономленные деньги регион планирует приобрести еще несколько единиц общественного транспорта. При формировании заказа были учтены пожелания самих пассажиров. Все новые автобусы получат специальный зимний пакет утепления, а также кондиционеры для комфортных поездок летом. Кроме того, машины будут работать на экологичном топливе - метане, что позволит сократить объем вредных выбросов в атмосферу.

Ранее мы писали, что Илья Середюк поручил усилить контроль за поставками бензина в Кузбассе, а еще синоптик из Новокузнецка назвала лето 2026 года самым необычным за 5 лет.