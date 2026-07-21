Кузбасская пенсионерка спонсировала экстремистов и ответит за это в суде

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В Березовском следователи возбудили уголовное дело против 61-летней местной жительницы. Ее подозревают в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

По версии следствия, весной 2023 года женщина переводила деньги для поддержки межрегионального общественного объединения, которое признано экстремистским и официально запрещено на территории России.

Как уточнили в ведомстве, незаконную активность пожилой женщины выявили и пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Сейчас следователи собирают доказательства по делу, расследование продолжается.

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