Двое кузбассовцев лишились больших сумм после скачивания фейковых программ об АЗС

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Кузбасса предупреждает автолюбителей о новой уловке кибермошенников: злоумышленники крадут деньги с помощью фальшивых приложений для поиска топлива на АЗС.

Жертвами такой схемы уже стали 44-летний житель Новокузнецка и 53-летний житель Анжеро-Судженска. В общей сложности мужчины лишились около 80 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, пострадавшие искали в интернете актуальную информацию о наличии бензина на заправках и скачали предложенные программы.

На деле приложения оказались замаскированными утилитами удаленного доступа. С их помощью мошенники зашли в мобильные банки кузбассовцев и списали средства с их кредитных карт.

Полицейские уже возбудили уголовные дела по статье о краже, виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что волонтер из Новокузнецка рассказала, зачем отправилась на другой конец света, а еще в Кузбасс в сентябре привезут 37 новых экологичных автобусов ЛиАЗ.