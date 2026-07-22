Goodline отмечает юбилей! Как компания устроила для горожан целый месяц дофамина

Goodline отмечает юбилей!

2001 год подарил нам «Гарри Поттера» с его философским камнем, «Шрека» и «Властелина колец», Apple показала миру первый iPod, а в Кузбассе появился Goodline. Началось все с простой идеи: основатели компании Роман Жаворонков и Дмитрий Осипов хотели играть друг с другом в Quake по сети. Они протянули кабель между домами, к ним подключились соседи — и маленькая локальная сеть выросла в лидера интернет-рынка Кузбасса.

Сегодня Goodline — это уже не только интернет и «Большое ТВ». Компания первой в Кузбассе запустила Вай-Фай 7, развивает видеонаблюдение и умные домофоны, а в приложении «Goodline Город» собирает сервисы для комфортной и безопасной жизни.

Дофаминовый месяц

Отметить 25-летие за один вечер? Слишком скучно. Goodline пошел дальше и устроил целый месяц вечеринок для жителей и гостей Кемерова.

Почему дофаминовых? Дофамин — гормон радости, его праздничная формула проста: вкусная еда + красота вокруг + веселье + сюрпризы + нужные люди рядом. Проверяем, все ли сошлось.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

1. Вкусная еда

Каждую неделю — новое угощение. Сначала холодные фруктовые лимонады, затем свежий попкорн и облака сахарной ваты. Завершила месяц вечеринка с мороженым. И, по традиции, всё абсолютно бесплатно — именинник угощает!

2. Красота вокруг

Вечеринки прошли в центре города у коворкинга Goodline: площадку оформляли ярко, сочно и по-летнему. Декор, фотозоны и красивые угощения — этот праздник буквально стал фабрикой контента для соцсетей кемеровчан и гостей города!

3. Веселье

Музыка, игры для детей и конкурсы для взрослых. А главное — никаких билетов и обязательного статуса абонента. Кто-то приходил целенаправленно за порцией попкорна, кто-то хотел выиграть подарок, а кто-то просто оказывался рядом — и оставался, потому что атмосфера затягивала.

4. Подарки

Goodline подарков не ждал, зато подготовил свои для гостей: попкорн-машину, аппарат для сахарной ваты, надувного фламинго, воздушного змея, генератор мыльных пузырей, килограммы сладостей и многое другое. В общем, подарки не просто красивые — с такими призами подзаряжаться дофамином можно и после вечеринки.

5. Люди рядом

Повеселиться — это всегда классно, но намного приятнее разделить это веселье с важными людьми. На праздник можно было прийти всей семьей, позвать друзей, устроить необычное свидание или заглянуть одному и познакомиться уже на месте.

Подводим итоги: формула сошлась. Вкусно, ярко, весело, с сюрпризами и хорошими людьми рядом. Дофамин на максималках!

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

Фото: Анастасия Ларионова.

На связи не только в интернете

Уже 25 лет Goodline создает поводы выйти из дома, встретиться с близкими и получить новые эмоции:

«Все это время мы заботимся не только о качестве наших услуг и о том, чтобы жители Кузбасса пользовались новейшими технологиями, но и о положительных эмоциях. Все 25 лет мы проводим самые разные мероприятия: киберспортивные фестивали, кинопоказы, экологические акции. А в честь дня рождения целый месяц заряжали горожан хорошим настроением на ярких дофаминовых вечеринках», — добавила руководитель отдела коммуникаций Goodline Мария Акимова.

Когда-то все началось с двух друзей, кабеля между двумя компьютерами и желания поиграть в Quake. Сегодня Goodline соединяет тысячи устройств, домов и главное — людей.

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