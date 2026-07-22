Объединяя смыслы и технологии: «Ростелеком» поддержал кузбасский фестиваль «Культураль»

Фото: ПАО Ростелеком.

«Ростелеком» выступил техническим партнером кузбасского фестиваля «Год единства: Культураль», который прошел в Кемерове в арт-пространстве «Редакция». Организатором события стал медиахолдинг «Кузбасс».

«Ростелеком» предоставил канал широкополосного доступа для организаторов и участников «Культурали». Благодаря этому они могли пользоваться стабильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Кроме того, компания организовала развлекательную локацию для гостей мероприятия: подростки и дети, пришедшие на фестиваль, с удовольствием погружались в виртуальный мир с помощью VR-очков и контроллеров.

Фото: ПАО Ростелеком.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Технологии и творчество сегодня взаимодополняют друг друга в любой сфере жизни. Цифра не только приносит прогресс и упрощает жизнь, она помогает сохранять культурное наследие, делать его доступным для большего количества людей и передавать будущим поколениям. Замечательно, что кузбассовцы интересуются искусством и творчеством, и мы всегда готовы поддержать подобные фестивали».

Фото: ПАО Ростелеком.

Мероприятие объединило сразу несколько направлений искусства: живую музыку в исполнении местных коллективов, танцевальные номера, фотовыставку, дизайн одежды и декоративно-прикладное творчество. На ярмарке фестиваля были представлены украшения, предметы интерьера, игрушки локальных брендов. На протяжении всего мероприятия в каждой локации фестиваля «Культураль» кипела жизнь, а гости с удовольствием включались в мастер-классы, игры и выступления артистов.

Фото: ПАО Ростелеком.

Мария Волкова, организатор фестиваля «Культураль»:

«Мы очень хотели, чтобы человек, приходя на фестиваль, чувствовал себя не зрителем, а участником. Чтобы можно было остановиться, поговорить, попробовать что-то своими руками, послушать музыку, открыть незнакомого художника или просто провести день в красивой, доброжелательной атмосфере. Без пафоса, но с большим уважением к людям и к тому месту, в котором мы живём».

Фото: ПАО Ростелеком.

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