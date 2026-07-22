Мэр Кемерова проверил наличие аптечек первой помощи в магазинах и вузах

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов лично проверил, как городские предприятия и учреждения оснащены аптечками первой помощи и могут ли горожане легко их найти. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Эта проверка прошла по поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка в рамках усиления мер безопасности в областном центре. Глава города зашел в главный корпус Кемеровского государственного университета и в супермаркет, расположенный прямо напротив. В обоих местах аптечки и указатели к ним оказались на месте, а персонал прошел необходимый инструктаж.

Дмитрий Анисимов напомнил, что по закону медицинские аптечки должны быть в каждом магазине, кафе, парикмахерской и любом другом учреждении. При этом они должны находиться в прямом доступе - на кассе, у администратора или на посту охраны, ведь в экстренных ситуациях счет идет на секунды. Мэр призвал всех кузбасских предпринимателей и руководителей уделить этому вопросу особое внимание и проверить свои помещения.

Ранее мы писали, что школьный секретарь из Новокузнецка стала волонтером и с пятью пересадками добралась до Африки ради спасения животных, а еще мэр Новокузнецка отказался принять ремонт сквера после жалоб горожан.