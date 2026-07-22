Работница АЗС из Новокузнецка отсудила зарплату за четыре месяца работы

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Куйбышевский районный суд Новокузнецка встал на сторону местной жительницы в ее споре с бывшим работодателем - компанией «Перекресток Ойл». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Женщина обратилась в суд, чтобы доказать факт своей работы, вернуть долги по зарплате и получить компенсацию. Как установил суд, горожанка с января по октябрь 2025 года фактически трудилась оператором заправочной станции на основании написанного заявления о приеме на работу, но без заключения официального трудового договора. При этом за четыре месяца работы компания не заплатила ей ни копейки.

Изучив материалы дела, суд признал требования истицы полностью законными: подтвердил факт трудовых отношений и обязал работодателя выплатить всю задолженность по зарплате, компенсацию за задержку денег, моральный вред, а также госпошлину в местный бюджет.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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