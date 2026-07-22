Открыт прием заявок на технологическую премию для игроков рынка инноваций

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Технологическая премия проводится с целью отметить эффективные практики развития инновационной экосистемы, вдохновить крупные компании и инвесторов участвовать в поддержке начинающих предпринимателей, а также развивать экономический потенциал регионов. Учредителями награды выступают Сбер и Правительство Москвы.

В рамках премии открыты 17 номинаций в 5 основных категориях: стартапы, инвесторы, корпорации, региональные институты развития, вузы, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа.

Познакомиться с условиями, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте премии до 31 августа.

В состав жюри войдут главы крупных российских компаний, известные предприниматели, инвесторы, а также представители органов государственной власти. При оценке проектов будут учитываться такие критерии, как инновационность решений, качество и масштаб партнерства, устойчивый рост финансовых показателей, а также вклад в развитие и освещение технологической экосистемы и создание новых точек роста для ее участников.

Алексей Катков, старший вице-президент, директор Центра перспективных инвестиций Сбербанка:

«В первый год проведения Технологической премии мы получили более 1700 заявок из 79 регионов России. Этот отклик наглядно демонстрирует, что премия может стать не просто инструментом признания выдающихся технологических достижений, но и платформой для диалога всех участников рынка. Мы видим, как благодаря подобным инициативам формируется единое пространство для взаимодействия стартапов, инвесторов и корпораций, что напрямую способствует развертыванию экосистемы открытых инноваций в самых разных уголках нашей страны».

Церемония награждения станет ключевым событием Московского стартап-саммита который пройдет осенью.

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