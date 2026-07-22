В Кузбассе с 1 августа вырастут пенсии у 164 тысяч работающих пенсионеров

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С 1 августа Отделение СФР по Кузбассу проведет автоматический перерасчет страховых пенсий для 164 тысяч работающих пенсионеров региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Корректировка коснется всех получателей страховой пенсии по старости, которые были официально трудоустроены в 2025 году. Размер прибавки определен индивидуально и зависит от суммы страховых взносов, перечисленных работодателями за прошлый год: максимальное увеличение составит три пенсионных коэффициента.

Писать заявления в фонд не нужно - деньги придут в августе по обычному графику. Повышение также может затронуть получателей пенсий по инвалидности и потере кормильца.

Кроме того, специалисты ведомства беззаявительно пересчитают выплаты для получателей накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты благодаря доходам от инвестирования за прошлый год. Накопительная пенсия вырастет на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты увеличатся на 19,3%. Этот перерасчет коснется еще примерно 4,5 тысячи жителей региона.

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