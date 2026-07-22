Кузбассовцам дали подробные советы по мытью овощей и зелени

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тщательная обработка овощей и зелени - это самый надежный способ защитить себя от опасных кишечных инфекций и паразитов. Об этом напомнили специалисты Роспотребнадзора Кузбасса.

Для корнеплодов (картофеля, моркови, свеклы, редиса) из-за их контакта с землей требуется трехэтапная очистка. Овощи нужно сначала замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем тщательно потереть кожуру жесткой щеткой и ополоснуть под краном не менее двух минут.

Листовую зелень перед употреблением обязательно нужно разобрать на отдельные веточки и замочить в прохладной воде на 15 минут. Для лучшего дезинфицирующего эффекта в воду можно добавить соль или уксус (столовую ложку на литр воды) и оставить на полчаса, после чего тщательно промыть зелень чистой проточной водой.

Кузбассовцев также призывают не покупать продукты на стихийных рынках, пользоваться разными разделочными досками для сырого и готового, а при первых симптомах отравления немедленно обращаться за медицинской помощью.

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