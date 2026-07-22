Попытка успокоить шумного соседа топором закончилась для новокузнечанина арестом

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новокузнецке суд отправил под административный арест на одни сутки 40-летнего местного жителя, который устроил дебош во дворе жилого дома. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Конфликт между горожанами произошел в Кузнецком районе. Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили его в соцсети: на кадрах агрессивный мужчина с топором в руках нападал на соседа, а в процессе потасовки распылил газовый баллончик.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали нарушителя. Сам задержанный пояснил участковым, что всего лишь хотел сделать замечание мужчине, который затеял ремонтные работы в выходной день и мешал всем отдыхать.

В итоге полицейские изъяли у новокузнечанина топор и баллончик, а за мелкое хулиганство суд назначил ему сутки ареста.

Ранее мы писали, что школьный секретарь из Новокузнецка стала волонтером и с пятью пересадками добралась до Африки ради спасения животных, а еще мэр Новокузнецка отказался принять ремонт сквера после жалоб горожан.