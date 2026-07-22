Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав многодетных семей в Кузбассе

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, связанного с нарушением прав многодетных семей в Белове. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Поводом стало обращение кузбассовцев, которые уже десять лет живут без базовых коммунальных удобств. Выяснилось, что еще 10 лет назад многодетным семьям выделили участки под строительство жилья на улице Жемчужной, однако чиновники не обеспечили территорию необходимой инфраструктурой. Дома люди построили, но центрального водоснабжения на улице до сих пор нет. Семьям приходится покупать воду за свой счет или возить ее из отдаленных колонок.

Региональное управление СК уже расследует по этому факту уголовное дело. Глава федерального ведомства поручил руководителю кузбасского следственного управления Бэликто Базарову представить детальный доклад о результатах расследования и мерах, которые принимаются для проведения воды к домам. Ход дела взят на контроль в Москве.

Ранее мы писали, что школьный секретарь из Новокузнецка стала волонтером и с пятью пересадками добралась до Африки ради спасения животных, а еще в кузбасском селе строят крупную молочную ферму за 10 млрд рублей.