Отели и санатории Кузбасса запустили бесконтактную регистрацию через МАКС

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасские отели, гостиницы и санатории начали внедрять бесконтактное заселение гостей с помощью Цифрового ID в мессенджере МАКС. Об этом сообщили в министерстве туризма региона.

Теперь путешественникам для регистрации при заезде необязательно предъявлять бумажный паспорт - достаточно показать сотруднику QR-код в мобильном приложении. Все необходимые данные автоматически подгружаются из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволяет практически полностью избавиться от очередей у стойки регистрации и сократить бумажную волокиту для персонала.

На данный момент бесконтактный сервис уже работает на семи объектах региона: в гостинице «Олимп-Плаза», центре отдыха «Притомье», санатории «Борисовский», а также в отельном комплексе «Танай» (включающем гостиницу, санаторий и кемпинг) и гостинице «Тайгара».

Для прохождения процедуры гостю нужно зайти в свой профиль в МАКС, открыть раздел «Цифровой ID», вкладку «Паспорт» и дать отсканировать QR-код.

При этом уже с 1 сентября 2026 года все средства размещения в регионе с фондом более 50 номеров будут обязаны подключить эту систему.

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