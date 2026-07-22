В Кузбасском кардиодиспансере предупредили об опасности травяных чаев для сердца

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Специалисты Кузбасского кардиодиспансера предупреждают: натуральное не всегда означает безопасное. Популярное мнение о том, что фитотерапия абсолютно безвредна, при лечении сердечно-сосудистых заболеваний может привести к тяжелым осложнениям.

Травы и даже некоторые фрукты способны вступать в опасные химические реакции с прописанными медицинскими препаратами. Например, обычный грейпфрутовый сок блокирует ферменты печени, из-за чего концентрация таблеток от давления или холестерина в крови резко возрастает, вызывая передозировку.

Популярный зверобой, наоборот, заставляет печень выводить лекарства слишком быстро, сводя на нет эффект от разжижающего кровь варфарина. Женьшень может спровоцировать гипертонический криз из-за повышения пульса и давления, а корень солодки вымывает калий и задерживает жидкость, мешая работе мочегонных средств.

Кардиологи призывают пациентов всегда сообщать лечащему врачу о приеме любых БАДов и травяных чаев и ни в коем случае не заменять ими прописанные лекарства.

Ранее мы писали, что школьный секретарь из Новокузнецка стала волонтером и с пятью пересадками добралась до Африки ради спасения животных, а еще в кузбасском селе строят крупную молочную ферму за 10 млрд рублей.