На границе Кузбасса и Хакасии открыли крупнейшее месторождение золота на 28 тонн

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На границе Кузбасса и Хакасии обнаружили крупнейшее месторождение рудного золота. Об этом сообщил глава минприроды РФ Александр Козлов, подводя итоги геологоразведки за прошлый год.

Общие запасы Федоровско-Кедровского месторождения (находится на территории Междуреченского округа Кузбасса и Аскизского района Хакасии) оцениваются в 28 тонн. Из этого объема 21,7 тонны золота уже официально поставили на государственный баланс, а еще 6,3 тонны отнесли к забалансовым запасам.

В пресс-службе «Росгеологии» уточнили, что путь от первых геологоразведочных работ до постановки драгоценного металла на баланс занял около трех лет. Открытие уже подтверждено официальным свидетельством.

По словам главного геолога АО «Росгео» Артура Узюнкояна, на флангах и соседних участках рудного поля специалисты уже выявили новые перспективные ресурсы, оценкой которых займутся в текущем году - это позволит дополнительно нарастить запасы золота и повысить экономическую выгоду всего проекта.

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