Ударил фельдшера за помощь другу: в Кузбассе задержали агрессивного горожанина

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Ленинске-Кузнецком задержали 40-летнего местного жителя, который напал на медика скорой помощи. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Ночью экипаж получил экстренный сигнал тревоги из автомобиля скорой, прибывшего к частному дому на улице Лизы Чайкиной. Во время хмельного застолья один из гостей неудачно упал и травмировался, после чего компания вызвала врачей. Однако, когда фельдшер приступил к оказанию помощи пострадавшему, нетрезвый хозяин дома начал провоцировать медиков на конфликт, а затем неожиданно ударил фельдшера кулаком по лицу.

Бригада скорой воспользовалась кнопкой экстренного вызова Росгвардии. Буйного мужчину задержали на месте и передали полиции, сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что школьный секретарь из Новокузнецка стала волонтером и с пятью пересадками добралась до Африки ради спасения животных, а еще в кузбасском селе строят крупную молочную ферму за 10 млрд рублей.