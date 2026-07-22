Погода в Кузбассе 23 июля 2026 года: ливни, грозы и град

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 23 июля 2026 года сохранится неустойчивая погода. Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом усилении ветра. Ночью в отдельных районах региона ожидаются опасные погодные явления.

Ночью по области ожидается +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Ночью при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 21 метров в секунду. Ожидается облачная погода. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ночью при грозах возможны очень сильные дожди, ливни и град.

Погода в Кемерове 23 июля 2026 года

В Кемерове ночью температура составит +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют облачную погоду, кратковременный дождь и местами грозу.

Погода в Новокузнецке 23 июля 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди и грозы, а днем при грозах местами возможны сильные дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы будут достигать 11-16 метров в секунду.

Жителей Кузбасса предупредили о неблагоприятных погодных явлениях

Несмотря на низкий уровень пожарной опасности, погода 23 июля 2026 года может представлять опасность из-за сильных осадков и грозовой активности.

По данным специалистов, ночью 23 июля 2026 года местами по области сохранятся сильные дожди, грозы, очень сильные дожди, ливни и град. При грозах порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду.

Показатель горимости в регионе составит первый класс, местами второй и третий класс.

Ранее мы писали, что школьный секретарь из Новокузнецка стала волонтером и с пятью пересадками добралась до Африки ради спасения животных, а еще в кузбасском селе строят крупную молочную ферму за 10 млрд рублей.