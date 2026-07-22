Новокузнечанин неудачно облокотился и случайно выдавил фасадное стекло бара

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Новокузнецке задержали мужчину, который повредил фасад бара на проспекте Авиаторов. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Сигнал тревоги поступил на пульт вневедомственной охраны в ночное время. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили треснувшую стеклянную стену заведения.

Виновником оказался 34-летний пьяный местный житель. По предварительной версии, мужчина поставил пластиковую бутылку у основания панорамного остекления и попытался навалиться на конструкцию всем телом, но не рассчитал сил. Стекло лопнуло, и испуганные сотрудники бара тут же нажали тревожную кнопку.

Задержанного дебошира передали полицейским для определения точной суммы ущерба и дальнейших разбирательств.

Ранее мы писали, что школьный секретарь из Новокузнецка стала волонтером и с пятью пересадками добралась до Африки ради спасения животных, а еще в кузбасском селе строят крупную молочную ферму за 10 млрд рублей.