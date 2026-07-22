Новокузнечанин избил приютившую его женщину и попал в полицию

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Новокузнецке задержали 38-летнего мужчину, напавшего на пожилую женщину. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Инцидент произошел вечером в частном секторе на проспекте Дальнем. Нетрезвый новокузнечанин находился в гостях у своего приятеля. Во время посиделок гость поссорился с 58-летней хозяйкой дома и нанес ей несколько сильных ударов по телу. Пострадавшая успела вызвать правоохранителей, чтобы спастись от дальнейших побоев.

Прибывшие росгвардейцы задержали дебошира прямо на улице возле дома и передали его сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее мы писали, что школьный секретарь из Новокузнецка стала волонтером и с пятью пересадками добралась до Африки ради спасения животных, а еще в кузбасском селе строят крупную молочную ферму за 10 млрд рублей.