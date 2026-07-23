Ночь без правил: в Новокузнецке прошел масштабный моторейд

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка выявили десятки нарушений ПДД во время моторейда. Мероприятие началось вечером и завершилось далеко за полночь. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В рейде участвовали не только госавтоинспекторы, но и члены добровольной народной дружины, активные мотоциклисты и сотрудники ПДН. Их общая цель - не допустить на дороги несовершеннолетних водителей мототехники. Операции прошли в Заводском, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах, где жители часто жалуются на нарушения.

Среди выявленных нарушений - езда без прав и мотошлемов, а также незарегистрированная техника. Один мотоциклист отказался от освидетельствования на состояние опьянения. По итогам рейда пять мотоциклов отправили на специализированную стоянку.

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