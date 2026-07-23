В Кемерове задержали мужчину за оплату заказов в кафе чужой картой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове полицейские задержали 29-летнего жителя, который оплачивал заказы в кафе найденной банковской картой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что 35-летняя женщина обратилась в отдел полиции «Южный» и рассказала, что с ее карты списали около 20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого.

Полицейские выяснили, что мужчина обнаружил на улице банковскую карту и в течение нескольких дней расплачивался ею в кафе и продуктовых магазинах. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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