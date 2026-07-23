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НовостиЧто происходит23 июля 2026 3:14

Судороги в тайге: в Кузбассе санавиация спасла 23-летнюю туристку

Кузбасская санавиация спасла молодую туристку в тайге
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

В тайге провели спасательную операцию. Специалисты Кузбасского центра медицины катастроф и Междуреченской горбольницы помогли девушке, у которой внезапно начались судороги на туристическом приюте «Тайжесу». Это произошло в 80 километрах от города. Девушке 23 года, она была там с отцом. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Пока вертолет санавиации летел на место, врач скорой помощи Междуреченской горбольницы поддерживал связь с отцом и давал рекомендации, чтобы состояние дочери не ухудшилось.

Прибыв на место, медики оказали первую помощь, стабилизировали состояние девушки и подготовили ее к транспортировке в Междуреченск. В больнице установили, что причиной приступа стало заболевание, нарушившее углеводный обмен. К тому времени девушка уже чувствовала себя хорошо, поэтому в больнице она не задержалась и уехала домой.

Андрей Тарасов напомнил, что при хронических заболеваниях важно брать с собой прописанные лекарства. Также рекомендуется заранее пройти профилактический осмотр и проконсультироваться с врачом, чтобы избежать обострения заболевания во время поездки.

Ранее мы писали, что школьный секретарь из Новокузнецка стала волонтером и с пятью пересадками добралась до Африки ради спасения животных, а еще в кузбасском селе строят крупную молочную ферму за 10 млрд рублей.