Кузбассовец лишился автомобиля за неоднократное нетрезвое вождение. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком суд вынес приговор 52-летнему жителю за неоднократное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу и прокуратуре Кузбасса.

Сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2107 на одной из улиц города. Водитель был отстранен от управления и доставлен в отдел полиции. Освидетельствование показало превышение допустимого уровня алкоголя.

Ранее в январе этого года мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил ему 10 суток ареста. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Суд признал водителя виновным и назначил ему 300 часов обязательных работ. На 2 года 6 месяцев мужчина лишен права управлять транспортными средствами. Его автомобиль ВАЗ-2107 конфискован в доход государства.

Ранее мы писали, что школьный секретарь из Новокузнецка стала волонтером и с пятью пересадками добралась до Африки ради спасения животных, а еще в кузбасском селе строят крупную молочную ферму за 10 млрд рублей.