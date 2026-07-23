В кемеровской гимназии № 21 появится коворкинг-зона

Фото: пресс-служба АПК.

В кемеровской гимназии №21 создадут современную коворкинг-зону по региональной программе школьного инициативного бюджетирования, которая работает при поддержке Единой России и Минфина РФ. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В многофункциональную коворкинг-зону переоборудуют холл гимназии. Пространство будет использоваться для театральных постановок, выставок, шахматных турниров, деловых встреч.

«Школьное инициативное бюджетирование – один из важных механизмов достижения этой цели. Это позволяет воспитать ответственных граждан, которые не просто ждут изменений к лучшему, но и готовы вовлекаться в их достижение», — отметил губернатор Илья Середюк.

Всего в 2026 году финансовую поддержку на общую сумму 7 млн рулей получили 20 кузбасских проектов. Деньги пошли на обустройство сенсорных комнат, зон отдыха, музыкальных и медиастудий, музеев боевой славы и истории.

Ранее мы писали, что еще два муниципалитета Кузбасса получат 88 млн рублей.