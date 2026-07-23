В Кемерове ограничат движение и парковку из-за забега

Фото: администрация Кемерова.

Кемерово готовится к яркому спортивному событию - 25 июля у «Кузбасс-Арены» состоится ночной забег «Огни Кузбасса». Об этом сообщили в администрации города.

К стартам приглашают любителей легкой атлетики всех возрастов. Для детей организуют забеги на 500 метров и один километр, они начнутся в 21.00. Взрослые атлеты смогут выйти на дистанции три, пять и 10 километров, а также попробовать силы в северной ходьбе на пять километров - их старт намечен на 21.45.

В связи с проведением мероприятия в городе изменятся правила движения: с 08.00 25 июля до середины следующей ночи - 01.30 - будет запрещена парковка вдоль Аллеи спортсменов. С 18.00 в субботу до 01.30 воскресенья этот участок полностью закроют для проезда транспорта, включая въезды и выезды на улицу 5-я Заречная. Автомобилистам стоит заранее планировать свои маршруты и учитывать временные ограничения.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще дорогу на Шерегеш временно перекроют.