На юге Кузбасса 24 и 25 июля ожидаются сильные дожди

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие несколько дней погоду на юге Западной Сибири будет определять система атмосферных фронтов, медленно движущаяся на восток. Об этом сообщила синоптик новокузнецкого гидрометцентра Елена Поскребышева.

Районы, попадающие под влияние этого холодного фронта, ждут дожди, грозы и град. Похожая ситуация уже наблюдалась в Алтайском крае, и теперь циклон смещается в сторону Кузбасса.

По прогнозам метеорологов, 24 и 25 июля в южных районах Кузбассе - в Горной Шории и Кузнецком Алатау - возможны сильные ливни со шквалистым ветром до 25 метров в секунду. На севере региона влияние фронтов будет заметно меньше: здесь ожидаются лишь кратковременные дожди и утренние туманы. Ночная температура в области будет колебаться от +12 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +27 градусов.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще дорогу на Шерегеш временно перекроют.