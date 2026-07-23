В Кузбассе родителям выплатили почти 470 млн рублей в качестве возврата налога

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе набирает популярность новая мера поддержки для работающих родителей - ежегодная семейная выплата. Об этом сообщили в региональном Отделении СФР.

Ее уже получили более 15,5 тысячи жителей области, а общая сумма выплат составила почти 470 миллионов рублей.

Эта выплата представляет собой возврат части подоходного налога за прошлый год: фактически НДФЛ для таких семей пересчитывается по ставке 6%. Получить деньги могут родители двоих и более детей, если доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратного размера регионального прожиточного минимума.

Своим опытом поделился Владимир Конев из Белова, отец пятерых детей. Он отметил, что подать заявление через «Госуслуги» удалось за пару минут, а деньги поступили на карту уже через пять дней.

В Соцфонде напоминают, что при назначении выплаты проводится комплексная оценка имущества семьи, а подать заявление за 2025 год можно онлайн или лично в МФЦ до 1 октября 2026 года.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще дорогу на Шерегеш временно перекроют.