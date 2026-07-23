В Кузбассе за неделю резко выросли цены на бензин марки АИ-92

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе зафиксирован резкий скачок цен на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют данные свежего мониторинга Кемеровостата на 20 июля.

Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 - за неделю его цена выросла почти на 2,5 рубля. Теперь литр этой марки в среднем обходится покупателям в 67,57 рубля.

Не остались в стороне и другие виды горючего: АИ-95 подорожал до 72,26 рубля, а стоимость дизельного топлива поднялась до 87,46 рубля за литр.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще дорогу на Шерегеш временно перекроют.