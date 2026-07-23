Кемеровский областной суд увеличил компенсацию семье погибшего в ДТП

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Кемеровский областной суд увеличил сумму компенсации морального вреда семье погибшего в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

23 июля в апелляционном порядке было рассмотрено уголовное дело в отношении виновника ДТП, произошедшего 15 июля 2025 года в Прокопьевске, который сбил пешехода на переходе, нарушив правила дорожного движения. От полученных травм мужчина скончался.

Суд первой инстанции ранее приговорил мужчину к двум годам принудительных работ и лишил его водительских прав на тот же срок, а также обязал выплатить 900 000 рублей компенсации. Областной суд оставил приговор без изменений в части наказания, но увеличил размер морального вреда до 1 500 000 рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще дорогу на Шерегеш временно перекроют.