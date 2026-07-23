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НовостиОбщество23 июля 2026 11:59

Новокузнечан предупредили о перекрытии дорог на Театральной площади

В Новокузнецке перекроют улицы в центре города из-за Дня ВМФ
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке 26 июля временно перекроют несколько улиц в связи с празднованием Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили в администрация города.

Движение и стоянка транспорта будут запрещены с 11.00 до 13.00. Ограничения затронут проезд между Театральной площадью и домом №20 по проспекту Металлургов. Также будет перекрыт участок улицы Кирова - от пересечения с проспектом Металлургов до пересечения с улицей Спартака.

Городские власти предупреждают, что в связи с этими изменениями расписание и схемы движения автобусов также будут скорректированы, и призывают горожан следить за актуальной информацией.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще в Кузбассе за неделю резко выросли цены на бензин марки АИ-92.