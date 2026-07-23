Погода в Кузбассе 24 июля 2026 года: грозы, сильные дожди и до +27 градусов

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 24 июля 2026 года сохранится теплая, но неустойчивая погода. В регионе ожидаются дожди и грозы, а на юге области местами пройдут сильные осадки.

По данным синоптиков, ночью по области температура составит +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Ветер будет юго-западным 4-9 метров в секунду, местами порывы достигнут 16 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, по югу области местами сильные. В отдельных районах прогнозируются грозы. Ночью и утром местами возможны туманы.

Погода в Кемерове 24 июля 2026 года

В областной столице ночью температура воздуха составит +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и местами грозу. Утром возможен туман.

Погода в Новокузнецке 24 июля 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. В течение дня прогнозируются дожди и грозы, при грозах местами возможны сильные дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в Кузбассе ожидаются дожди и грозы, температура до +28 градусов, а еще в Кузбассе за неделю резко выросли цены на бензин марки АИ-92.